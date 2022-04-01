Предприятия легкой промышленности включены в перечень системообразующих

Сразу несколько предприятий легкой промышленности включены в перечень системообразующих организаций Чувашии. Данное предложение поддержал Глава республики Олег Николаев на заседании президиума штаба по поддержке устойчивости экономики региона.

Среди них АО «Лента», ООО «Швейная фабрика «Пике», ООО «Яхтинг», ООО «ХСН», АО «Швейная фабрика «Элита», ООО «Кайсаров». Ранее в числе системообразующих представителей отрасли не было. Хотя их объемы внушительные — в 2021 году «легковики» отгрузили продукции на 6,8 млрд рублей, или 2,7% от общего объема промышленного производства республики. Глава республики не исключил также возможность включения в перечень системообразующих компании ОАО «Букет Чувашии».

По словам министра промышленности и энергетики Александра Кондратьева, на сегодня 11 системообразующими предприятиями, входящими в федеральный перечень, подано 17 заявок на получение льготного кредита на общую сумму более 10 млрд рублей. Из них одобрены 10 заявок на общую сумму 4,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства.