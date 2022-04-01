Привезли семь медалей из Татарстана

Сборная Чувашии по мас-рестлингу отлично выступила на чемпионате России, который недавно завершился в Казани. Наши спортсмены завоевали семь наград — одно «серебро» и шесть «бронз»!

На турнире в столице республики Татарстана участвовали более 160 спортсменов из 33 регионов страны. Лучшим результатом в составе нашей команды отметилась Вероника Григорьева, выигравшая «серебро» в весовой категории 55 кг. Как сообщили в Минспорте Чувашии, третьи места в своих группах заняли: Алина Алексеева (весовая категория 65 кг), Екатерина Николаева (75 кг), Екатерина Грачева (85 кг), Надежда Осипова (свыше 85 кг), Николай Ушаков (80 кг) и Иван Самойлов (свыше 125 кг).