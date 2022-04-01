«ЭнергосбыТ Плюс» дал жилищным организациям Чебоксар рекомендации по повышению качества теплоснабжения горожан

Филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» дал жилищным организациям Калининского района г. Чебоксары рекомендации по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 гг. Их точное, своевременное выполнение обеспечит качество и надежность теплоснабжения горожан, позволит сократить платежи за тепло и горячую воду. Также обсуждались вопросы дебиторской задолженности, начислений за ГВС и отопление, заключения договоров и другие. Встреча состоялась в администрации района. В ней приняли участие более 20 УК и ТСЖ города.

Заместитель директора филиала по техническим вопросам Алексей Рожков отметил, что качество услуг отопления и ГВС напрямую зависит от слаженного взаимодействия всех участников процесса теплоснабжения, добросовестного и своевременного выполнения ими своих обязанностей.

Согласно нормативно-техническим документам, утвержденным Минэнерго РФ, в период подготовки к зиме УК и ТСЖ обязаны провести на системах отопления комплекс ремонтных и профилактических мероприятий. В их числе промывка систем теплопотребления, испытания тепловых сетей на прочность и плотность, установка расчетных ограничительных устройств и контрольно-измерительных приборов, ревизия или замена запорной и регулирующей арматуры, ремонт тепловой изоляции трубопроводов и т.д.

График мероприятий и поэтапный отчет о выполнении направляются представителю теплоснабжающей организации, в данном случае – филиалу Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс». Акт о завершении работ составляется на каждый дом. Его подписывают жилищная организация и ресурсоснабжающая компания. Подача тепла в здание с началом нового отопительного периода происходит только при наличии указанного акта и письменного заявления от жилищной организации.

В ближайшее время подобные встречи с пройдут в Новочебоксарске и Йошкар-Оле.

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» является агентом ПАО «Т Плюс» по начислению и сбору денежных средств.