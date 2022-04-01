Сборная Чувашии по спортивному туризму готовится соревнованиям «Туриада-2022»

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В спортивном туризме немаловажную роль играют слаженные действия партнеров по экипажу. Фото cap.ru

Одно из традиционных мероприятий Приволжского федерального округа пройдет на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» Саратовской области. С 17 по 21 мая там развернется палаточный лагерь, в котором будут жить участники состязаний по спортивному и познавательному туризму со всех регионов Поволжья.
Пока же наши спортсмены демонстрируют мастерство на республиканских соревнованиях — недавно на реке Юнге в Ядринском районе были разыграны медали чемпионата и первенства Чувашии по спортивному туризму на водных дистанциях. В программу стартов входили гонки на байдарках, каяках и катамаранах. Также на днях в чебоксарском Заволжье состоялся заключительный этап розыгрыша Кубка Чувашии по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.
Благодаря проведению региональных соревнований самые лучшие представители нашей республики в спортивном туризме смогут набрать хорошую форму для выступлений на «Туриаде», сообщили в Минспорте Чувашии.

Опубликовано: 25 апреля 2022 г.


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