Сборная Чувашии по спортивному туризму готовится соревнованиям «Туриада-2022»

Одно из традиционных мероприятий Приволжского федерального округа пройдет на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» Саратовской области. С 17 по 21 мая там развернется палаточный лагерь, в котором будут жить участники состязаний по спортивному и познавательному туризму со всех регионов Поволжья.

Пока же наши спортсмены демонстрируют мастерство на республиканских соревнованиях — недавно на реке Юнге в Ядринском районе были разыграны медали чемпионата и первенства Чувашии по спортивному туризму на водных дистанциях. В программу стартов входили гонки на байдарках, каяках и катамаранах. Также на днях в чебоксарском Заволжье состоялся заключительный этап розыгрыша Кубка Чувашии по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.

Благодаря проведению региональных соревнований самые лучшие представители нашей республики в спортивном туризме смогут набрать хорошую форму для выступлений на «Туриаде», сообщили в Минспорте Чувашии.