25 апреля — День чувашского языка

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Нам дан во владенье чувашский язык…»

Под таким названием в преддверии Дня чувашского языка в специальной библиотеке имени Льва Толстого прошел литературно-краеведческий час. Его участниками стали учащиеся республиканской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей.
Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о просветительской деятельности создателя современного чувашского алфавита Ивана Яковлева. Познакомили с некоторыми традициями и обычаями народа. Настоящим праздником для любителей чтения стала и презентация книги патриарха «Ача-пăча калавĕсем — Детские рассказы», изданной в библиотеке шрифтом Брайля на чувашском и русском языках. Юные читатели в свою очередь с воодушевлением декламировали стихи чувашских поэтов, демонстрируя знание родного языка.

Опубликовано: 22 апреля 2022 г.


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