25 апреля — День чувашского языка

«Нам дан во владенье чувашский язык…»

Под таким названием в преддверии Дня чувашского языка в специальной библиотеке имени Льва Толстого прошел литературно-краеведческий час. Его участниками стали учащиеся республиканской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей.

Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о просветительской деятельности создателя современного чувашского алфавита Ивана Яковлева. Познакомили с некоторыми традициями и обычаями народа. Настоящим праздником для любителей чтения стала и презентация книги патриарха «Ача-пăча калавĕсем — Детские рассказы», изданной в библиотеке шрифтом Брайля на чувашском и русском языках. Юные читатели в свою очередь с воодушевлением декламировали стихи чувашских поэтов, демонстрируя знание родного языка.