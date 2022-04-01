Из истории Контрольно-счетной палаты

Официальной датой создания государственного финансового контроля в России принято считать 1656 год. Указом царя Алексея Михайловича Романова 10 марта 1656 г. учреждается Приказ Счета Большой Казны (Счетный Приказ) или Приказ Счетных Дел, положивший начало ГФК в России.

Царь-реформатор Петр I неоднократно менял структуру контрольно-ревизионного органа, изыскивая наиболее эффективные формы его организации. В результате в 1722 г. с функциями финансового контроля была создана Ревизион-контора, состоящая при Сенате.

При царствовании Александра I управление государственными доходами и расходами было разделено на три части, из которых первая была вверена Министру финансов, вторая — Государственному казначею, третья — Государственному контролеру, который получил право непосредственного доклада императору.

После Октябрьской революции 1917 г. государственному контролю уделялось значительное внимание при проведении экономической политики новой власти. Принципом социализма являлся — «учет и контроль».

К началу 1991 года система государственного контроля была дезориентирована. 11 января 1995 г. принят ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», который сформировал правовую базу для конституционно независимого финансового контроля в России.