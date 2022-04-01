Налоговики рассказали об особенностях новой декларационной кампании

Упрощение процедур и новшества

В республике продолжается декларационная кампания. В связи с этим Управление Федеральной налоговой службы по Чувашии провело на днях брифинг, где журналистам рассказали, как проходит прием деклараций в этом году.

Также налоговики сообщили о некоторых нововведениях и ответили на вопросы.

«В этом году нами уже получено более 93 тысяч деклараций», — рассказал заместитель руководителя управления Алексей Краснов. До 4 мая граждане, продавшие недвижимое и иное имущество, должны отчитаться о полученных за 2021 год доходах. Сроки немного сдвинулись, поскольку 30 апреля в этом году выпало на выходной день. Однако вне зависимости от праздников декларацию можно заполнить онлайн в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России.

Также Алексей Краснов напомнил, кто из граждан обязан предоставить декларации по форме 3-НДФЛ. К этой категории относятся арендодатели, люди, выигравшие в лотерею или получившие в подарок недвижимость, автомобиль или акции, за исключением случаев дарения от близких родственников. Помимо этого в список попадают предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие граждане, занимающиеся частной практикой.

С прошлого года для налогоплательщиков упростилась процедура предоставления налоговых вычетов. «Нововведения касаются имущественных и инвестиционных вычетов у граждан», — пояснил Краснов. Получить упрощенный налоговый вычет, к примеру, можно на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке и в суммах, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет.

Вычеты предоставляются в электронной форме. Система автоматически проанализирует данные внешних источников и программных комплексов ФНС и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика. В течение одного месяца будет осуществлена камеральная налоговая проверка на правильность и законность. Возврат средств, в случае положительного решения, осуществляется в течение 15 дней.

С этого года жители республики могут получить налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе на несовершеннолетних детей. При этом данные услуги должны быть включены в соответствующий перечень, утвержденный Правительством России. А организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие такой сервис — включены в список по основному виду деятельности, в области физической культуры и спорта, сформированный на календарный год. «Возврату подлежит 13% от потраченной суммы. Но при этом размер вычета не должен превышать 120 тысяч рублей в год, в совокупности с другими социально-значимыми расходами, например, на лечение или обучение», — посвятили в тонкости специалисты.

Кроме того, в текущем году в отдельных случаях в налоговой декларации по форме 3-НДФЛ можно не указывать доходы от продажи имущества. Речь идет о доходах от продажи недвижимого и иного имущества (за исключением ценных бумаг) до истечения 3 или 5 лет владения.

Доходы не отражаются, если налогоплательщик в отношении недвижимого или иного имущества имеет право на имущественные налоговые вычеты:

— 1 млн рублей за налоговый период (календарный год) — для жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовые дома или земельные участки, а также доли в указанном имуществе. Но если сумма, равная 70% от кадастровой стоимости недвижимого имущества, больше цены сделки, указанной в договоре, то налоговая база исчисляется с этой стоимости;

— 250 тыс. рублей — для иного имущества (за исключением ценных бумаг).

Стоимость проданного объекта недвижимого или иного имущества или совокупность доходов от продажи нескольких объектов не должна превышать предельного размера налогового вычета.

Если доходы в совокупности превысили предельную величину вышеуказанных вычетов или 70% от кадастровой стоимости, то обязанность по представлению декларации по форме 3-НДФЛ сохраняется. Изменения применяются к доходам, полученным с 2021 года.

КСТАТИ

Один из прозвучавших на брифинге вопросов касался итогов декларационной кампании в прошлом году. Как сообщили налоговики, из 172 тысяч деклараций, сданных местными налогоплательщиками, в республике было три миллиардера. Понятно, что личные данные налоговики не имеют права озвучивать. Однако журналистам стало известно, что основной доход этих граждан получен по ценным бумагам.