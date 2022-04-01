В Чебоксарах встретили росгвардейцев, вернувшихся со специальной военной операции

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах кадеты Чувашского кадетского корпуса имени А. В. Кочетова, кадетской школы имени генерал-майора милиции В.А. Архипова и ученики одного из кадетских классов СОШ №3 с флагами и большими георгиевскими лентами встретили колонну росгвардейцев, возвращающихся после успешного выполнения задач в ходе специальной военной операции.

Почти два десятка машин проехали под приветственные возгласы кадетов, а сотрудники Росгвардии в свою очередь махали ребятам из окон и отвечали сигналами автомобилей.

Опубликовано: 19 апреля 2022 г.


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