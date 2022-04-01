23 апреля. Республика в событиях и лицах

1981 – через шлюзы Чебоксарской ГЭС прошло первое судно – ледокол «Капитан Букаев». 16 мая 1984 года был зафиксирован проход 100-тысячного судна.

1822 — в г. Пенза родился Николай Иванович Ильминский, востоковед, первый в России тюрколог-лингвист, профессор, просветитель-миссионер, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук.

По его инициативе была открыта Казанская инородческая учительская семинария, директором которой он был до конца своей жизни. Выработал свою систему образования и воспитания для нерусских народов Поволжья. Был идейным вдохновителем и духовным наставником просветителя чувашского народа И.Я. Яковлева. Поддерживал теорию булгаро-чувашской этноязыковой преемственности. К числу наиболее важных работ относятся его сочинения: «О фонетических отношениях между чувашскими и тюркскими языками», «Об образовании инородцев», «К истории инородческих переводов», «О церковном богослужении на инородческих языках», «Беседы о народной школе».

1838 – в д. Слободка Чебоксарского уезда (ныне в черте г. Козловка) выдающийся математик, создатель неевклидовой геометрии, ректор Казанского университета Николай Иванович Лобачевский приобрел имение. Здесь он проводил свои отпуска, в имении был разбит сад, построена водяная мельница. На базе его дачного дома организован мемориальный музей Н.И. Лобачевского.

1909 – в с. Карамышево Чебоксарского уезда (ныне Козловского района) родился Виталий Григорьевич Воскресенский, генерал-лейтенант артиллерии. Окончил Томское артиллерийское училище и Военную академию им. М.В. Фрунзе. Во время Великой Отечественной войны командовал артиллерией стрелкового корпуса. С 1946 года служил начальником 1-го отдела штаба артиллерии Вооруженных Сил СССР, был заместителем начальника штаба Ракетных войск и артиллерии, начальником Ракетных войск артиллерии Южной группы войск в Венгрии.

Награжден орденами Ленина (дважды), Красного Знамени (трижды), Красной Звезды (трижды), Суворова II степени, Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого II степени, Отечественной войны II степени, «Знак Почета», медалями. После окончания службы в армии был главным консультантом нескольких художественных фильмов, в том числе, картины «Горячий снег», снятой в 1972 году по одноименному роману Юрия Бондарева.

1924 – с целью повышения культуры сельскохозяйственного производства, внедрения в практику научных исследований в Ишлейском районе организована Чувашская государственная сельскохозяйственная опытная станция. В 1932 году переведена в Цивильский район (пос. Опытный). В 1991 году опытная станция реорганизована в Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Научные достижения коллектива института широко используются в практике земледелия и растениеводства, кормопроизводства и животноводства республики

1947 – в с. Янтиково Яльчикского района родился Михаил Алексеевич Михайловский, государственный деятель.

Окончил Чувашский государственный сельскохозяйственный институт, Горьковскую высшую партийную школу. Работал главным агрономом управления сельского хозяйства в районах республики, директором совхоза «Булдеевский» Цивильского района, председателем колхоза «Победа» Яльчикского района, главой самоуправления Цивильского района и на других ответственных должностях. В 2001-2011 годах был Председателем Государственного Совета Чувашской Республики.

1968 – Верховный Совет республики установил почетное звание «Заслуженный коллектив Чувашской АССР». В тот же день этот титул получил музыкально-драматический театр, отмечавший 50-летие.