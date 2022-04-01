Чебоксарские УК в лидерах по долгам за тепло

Жилищные организации Марий Эл и Чувашии подошли к завершению отопительного сезона 2021-2022 гг. с задолженностью перед «Т Плюс» в размере свыше 500 млн рублей. Это – практически треть суммы, которую компания в текущем году планирует направить на ремонтные программы двух регионов. Нарушением платежной дисциплины УК ставят под угрозу надежность и качество теплоснабжения горожан.

Такая ситуация вынуждает «Т Плюс» применять к неплательщикам весь комплекс мер воздействия, включая инициирование административных и уголовных разбирательств. В настоящее время органами МВД по Чувашской Республике расследуется 7 уголовных дел по факту причинения ущерба ресурсоснабжающей организации неправомерным распоряжением денежными средствами, собранными с населения за услуги отопления и горячего водоснабжения. В отношении 3 руководителей УК судами вынесены решения о взыскании в пользу «Т Плюс» материального ущерба.

Наличие долга за услуги теплоснабжения у жилищных организаций должно стать тревожным сигналом для собственников жилых помещений домов, обслуживаемых задолжавшими УК и ТСЖ: средства, вносимые жильцами за коммунальные услуги, могут расходоваться нецелевым образом.

«ЭнергосбыТ Плюс» призывает горожан уделять больше внимания работе своих УК, ТСЖ, контролировать качество обслуживания жилых домов и своевременность платежей в адрес ресурсоснабжающих организаций.

Наибольшая сумма долга за услуги отопления и горячего водоснабжения – более 300 млн рублей – приходится на долю УК г. Чебоксары.

В числе наиболее крупных должников в столице Чувашии:

ООО «Текстильщик» — 10,4 млн рублей

ООО «УК «Олимп» — 3,1 млн рублей

ТСЖ «Алмаз» — 2,6 млн рублей

ООО «Хотэй» — 1,7 млн рублей

ООО «Авангард-Плюс» — 1,4 млн рублей

В Новочебоксарске: