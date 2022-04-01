Вице-премьер Правительства России Виктория Абрамченко поддержала создание в Чувашии агробиотехнопарка

Научная база для хмеля и картошки

На этой неделе в адрес четырех федеральных министерств — Минобрнауки, Минсельхоза, Минфина и Минэкономразвития — направлено письмо, в котором заместитель председателя Правительства России просит поддержать создание агробиотехнопарка в Чувашии в рамках реализации федерального проекта «Аграрная наука — шаг в будущее развитие АПК» и поручает представить согласованные предложения в Правительство РФ.

Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, соответствующее поручение подписано по итогам состоявшейся 4 апреля встречи Виктории Абрамченко с Главой республики Олегом Николаевым. Именно на ней был представлен проект фронтальной стратегии развития республики «Межотраслевая система «Агропрорыв», пре-дусматривающий создание научно-производственного агротехнопарка по интенсивному производству и глубокой переработке овощей и картофеля, производственно-технологической инфраструктуры для интенсификации хмелеводства с последующим значительным снижением импортозависимости, а также передового научно-лабораторного комплекса с лабораториями геномной селекции.

Последнее направление, считает Виктория Абрамченко, особо актуально. «Для развития АПК, повышения производительности особое значение имеет научная база и внедрение новых технологий», написала она в своем Телеграм-канале.

Появление в регионе Центра трансплантации эмбрионов и биотехнологий позволит увеличить поголовье племенного скота, продуктивность скота в организациях АПК и в личных подсобных хозяйствах, снизить зависимость от эмбрионов иностранной селекции и выйти на лидирующие позиции по молочному животноводству и племенной работе.

Как уже сообщала «СЧ», предусмотренное в «Агропрорыве» открытие научно-производственного агротехнопарка по интенсивному производству и глубокой переработке овощей и картофеля, поможет объединить достижения в области производства и переработки картофеля и затем распространить наработки на другие регионы. Для этого наша республика обладает необходимой научной и ресурсной базой — действует селекционно-семеноводческий центр картофеля, в регионе сконцентрированы компетенции по селекции сортов картофеля, производству и хранению «второго хлеба».

Еще одно направление агропроекта — создание производственно-технологической инфраструктуры для интенсификации хмелеводства.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Проект «Межотраслевая система «Агропрорыв» направлен на преодоление глобальных вызовов, стоящих перед агропромышленным комплексом, негативных явлений в непростых условиях санкционного давления и на обеспечение продовольственной безопасности и конкурентоспособности страны, импортозамещение племенного, семенного и посадочного материала. Благодаря «Агропрорыву» к 2030 году до 55% может быть снижена импортозависимость племенного скота и картофеля, на 65% будет обеспечена хмелем пивоваренная промышленность».

Как отмечают эксперты, в республике, для которой хмелеводство — традиционная отрасль, имеется большой потенциал для наращивания производства этой уникальной для России культуры. Сдерживающими факторами пока являются низкий уровень технологической оснащенности и отсутствие глубокой переработки «зеленого золота». Из плюсов — помимо благоприятных условий для выращивания хмеля — тот факт, что в Чувашии работают филиал Федерального аграрного научного центра Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого (единственное в России учреждение, имеющее в коллекции около 250 сортов хмеля) и предприятие по переработке (гранулированию) хмеля. Не должно быть проблем с кадрами — Чувашский аграрный университет ведет подготовку агрономов-хмелеводов. И наконец, напомним, что именно в нашей республике был изобретен первый отечественный хмелеуборочный комбайн.