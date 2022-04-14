Специалисты Пермского государственного хореографического училища провели отбор в Чебоксарах

«А вдруг вторая Надежда Павлова!»

Порхать по сцене, словно бабочка… С такой мечтой на днях в балетном классе Чувашского государственного театра оперы и балеты собралось несколько десятков талантливых девочек и мальчиков из республики. Юные дарования держали, пожалуй, самый ответственный в своей жизни экзамен — педагоги Пермского государственного хореографического училища отбирали среди них самых способных, чтобы лучшие из лучших продолжили учебу в знаменитом на всю страну балетном училище. Однажды, в 1966 году, в Чебоксарах точно на таком же отборе комиссия из Пермского хореографического училища отыскала и юную Надежду Павлову. Талантливую девочку заметили и предложили учиться в Перми.

ДАНИЛ САЛИМБАЕВ,

художественный руководитель балетной труппы Чувашского государственного театра оперы и балета: «Раньше практика отборов была повсеместно. Ведущие хореографические училища ездили по городам и искали таланты. Именно так для учебы в Пермском хореографическом училище отобрали юную Надежду Павлову. Сейчас в сотрудничестве с училищем эту практику мы хотим возобновить. И очень здорово, что такой набор у нас состоялся. Вдруг найдется еще одна Надежда Павлова… Это было бы замечательно. Участие хореографического училища такого уровня в нашем фестивале — очень интересное и достаточно редкое явление. Училище на гастроли выезжает крайне редко. Это вообще уникальный случай, когда мы можем посмотреть номера, которые Надежда Павлова танцевала еще маленькой девочкой. Кроме того, в программе концерта-посвящения народной артистке СССР Надежде Павловой, специально подготовленной к нашему фестивалю, есть номера, которые идут только в Пермском хореографическом училище, их больше нигде не увидишь. Для нас очень ценно и значимо, что в сложном учебном процессе училище нашло возможность приехать к нам на один день».

…У входа в репетиционный зал, где проходил предварительный просмотр, взрослые и дети даже разговаривали вполголоса: все-таки волнительно выступать, когда перед тобой такие профессионалы! Маленьким балеринам — всего десять-одиннадцать лет, именно в таком возрасте детей принимают в первый класс балетного училища. Но есть среди пришедших на просмотр и совсем крошки, такие как 9-летняя Маша. Девочка посещает балетную студию при театре с пяти лет и уже, кстати, не раз выступала на большой сцене. Так, маленькие студийцы задействованы в спектаклях «Чиполлино» и «Дорога лебедей». Как рассказала мама Юлия, кстати, сама хореограф, хоть по возрасту для поступления дочь еще не подходит, пропустить встречу с именитыми хореографами они не смогли — им было важно увидеть взгляд специалистов со стороны. «Балет — это огромный труд, слезы тоже нам знакомы. Но любовь к танцу все-таки сильнее, — рассказывает Юлия Макарова. — Дочь просто бежит на занятия». Впереди еще целый год усиленной подготовки, ну а мама уже настраивает себя на то, что ребенка, возможно, придется отпустить — в Пермском училище будущие артисты балета не только учатся, но и живут.

С восьми лет грезит балетом 11-летняя Варя Сергеева из Чебоксар. Однажды вместе с мамой она побывала на «Щелкунчике» в театре оперы и балеты и с тех пор зажглась идеей стать балериной. Девочка учится на хореографическом отделении в Академии искусств, а танцами занимается еще с четырех лет. «Классический балет — это именно ее решение. Вот и на просмотр она сама, можно сказать, меня уговорила прийти, — рассказывает мама Ольга. — Я даже отговаривала, потому что Варя начала заниматься по меркам балета достаточно поздно — в восемь лет. Но она ни в какую». «Когда танцуешь, ты будто летаешь. Это непередаваемое чувство», — подключилась к разговору Варя. Многочасовые занятия, растяжки, упражнения ей только в удовольствие.

Специально на предварительный отбор Пермского училища в Чебоксары из Москвы на несколько дней приехала семья Лукиных, случайно узнав о гастролях учебного заведения. Маленькой Ульяне всего 8 лет, и поступать в балетное училище ей еще рано, но родители не могли упустить возможность показать дочку профессионалам. «Сначала мы думали, что увлечение балетом у нее временное, но эта любовь никак не проходит. И знаете, я и сама уже «заболела» балетом», — смеется мама Елена.

«Экзаменовали» маленьких танцовщиков за закрытыми дверями. Профессионалам достаточно было и одного взгляда, чтобы рассмотреть талант и возможности ребят. В составе комиссии — четыре педагога, врач и костюмер. Как рассказал художественный руководитель Пермского государственного хореографического училища Владимир Толстухин, педагоги учебного заведения часто проводят отборы талантливых ребят во многих уголках России. Причем посещают не только столицы и большие города, но и совсем небольшие.

Как признался Владимир Толстухин, отыскать будущего артиста балета — совсем непросто: «Балет — это красота. Наша красота — длинные руки, длинные ноги, шикарные стопы, маленькая головка, длинная шея. В одном ребенке должно «сойтись» множество параметров: природные данные, внешний вид, музыкальность, интеллект, чувство ритма, состояние здоровья». С последним, посетовал педагог, нынче сложно. По словам Владимира Николаевича, сейчас практически невозможно встретить детей без плоскостопия или искривления позвоночника. Для артистов балета это критично, но педагоги научились работать и с такими ребятами.

На вступительные экзамены в Пермское государственное хореографическое училище ежегодно приезжают до 500 человек при приеме в 40. Это два первых класса. Однако даже из этого совсем небольшого количества доучиваются далеко не все. «Стопочка есть, выворотность есть, шажочек есть, а как ребенок будет учиться дальше, способен ли он к этой профессии — большой вопрос. И вот тут самое сложное для нас — предугадать, как будет ребенок развиваться, как будет расти. Ведь к нам ребенок поступает в 10 лет и растет до 18», — рассказывает педагог.

Прошедшим предварительный отбор комиссия рекомендовала приехать в Пермское государственное хореографическое училище на вступительные экзамены. Они пройдут 6, 7 и 8 июня.

Кстати, сейчас, как рассказал художественный руководитель балетной труппы Чувашского государственного театра оперы и балета Данил Салимбаев, в Пермском хореографическом училище учатся несколько талантливых детей из Чувашии, которые когда-то начинали свой путь в балетной студии театра. А среди артистов балета есть около 10 выпускников этого знаменитого училища. В рейтинге российских балетных заведений оно находится на 3-м месте после петербургской и московской школ. Его выпускников получить крайне сложно, так как каждый артист имеет как минимум 5-6 приглашений из разных театров страны.