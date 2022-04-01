Хоккеист-любитель скончался во время матча

Досрочно завершился хоккейный поединок между командами «Яльчики и «Академия», проходивший в Ледовом дворце Чебоксар. 37-летний новочебоксарец, выступавший за яльчикскую команду, во время игры потерял сознание, упал на лед и умер. Проверку по данному факту сейчас проводят прокуратура и СУ СКР по Чувашии. Разбираются

в произошедшем и в Минспорта республики.

«Данный матч проводился в рамках республиканского первенства по хоккею среди любительских команд, — сообщил «СЧ» заведующий сектором массового спорта Антон Павлов. — Стартовали соревнования в октябре, перед их началом все игроки прошли медосмотр и были допущены к первенству».

Павлов также уточнил, что никаких столкновений на льду перед трагическим событием не было, и что на игре, как положено, дежурил врач спортивного диспансера — он сразу стал оказывать игроку первую помощь, но, к сожалению, спасти человека не удалось. Сейчас в Минспорта ждут заключение экспертизы, после чего свои выводы сделает специальная министерская комиссия.