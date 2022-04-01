Иркутские чуваши написали Всероссийский диктант по родному языку

В нашей республике только готовятся к Всероссийскому диктанту по чувашскому языку, который пройдет 25 апреля, а соплеменники, живущие в Иркутской области, его уже написали. Как сообщает национально-культурная автономия иркутских чувашей «Юлташ», акция была приурочена к Фестивалю родных языков народов Прибайкалья и проходила в рамках Международного десятилетия языков коренных народов (по решению Генеральной Ассамблеи ООН будет проходить с 2022 по 2032 год). Для диктанта иркутские соплеменники выбрали отрывок из Завещания чувашскому народу Ивана Яковлева. Писали его жители сел Масляногорск и Новолетники Зиминского района, Джогино Тайшетского, а также города Иркутска. Еще раз за парты прибайкальские сородичи сядут в традиционную «Неделю чувашского языка», которая пройдет с 18-го по 25 апреля.