Как получить ИНН в электронном виде не обращаясь в налоговую службу?

Для получения свидетельства о постановке на учет физического лица (ИНН) в электронном виде налогоплательщику достаточно воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Свидетельство в электронном виде будет подписано электронной цифровой подписью и появится в личном кабинете в разделе «Профиль/Персональные данные». Оно будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный документ, подписанный должностным лицом налогового органа и заверенный печатью. Налогоплательщик может скачать электронный документ неограниченное количество раз.