Как получить ИНН в электронном виде не обращаясь в налоговую службу?

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Для получения свидетельства о постановке на учет физического лица (ИНН) в электронном виде налогоплательщику достаточно воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Свидетельство в электронном виде будет подписано электронной цифровой подписью и появится в личном кабинете в разделе «Профиль/Персональные данные». Оно будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный документ, подписанный должностным лицом налогового органа и заверенный печатью. Налогоплательщик может скачать электронный документ неограниченное количество раз.

Опубликовано: 13 апреля 2022 г.


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