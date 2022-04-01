Можно ли закрыть ИП без посещения налоговой?

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Работал индивидуальным предпринимателем, занимался перевозками, а сейчас устроился на постоянную работу на одно из чебоксарских предприятий. Могу ли я прекратить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя без посещения налоговой инспекции?

Александр Петров, г. Чебоксары

Как сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике, направить в регистрирующий орган документы для прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в электронном виде можно через интернет-сервис ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также через «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».

Опубликовано: 13 апреля 2022 г.


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