Прокуратура штрафует и предупреждает коммунальщиков

Неужели нельзя обойтись без «кнута»?

Как сообщала «СЧ», во второй половине февраля этого года в Чебоксарах снежная лавина, сошедшая с крыши здания, накрыла женщину с двумя детьми 4 и 6 лет. Да так, что сами они выбраться из снежного плена не могли, на помощь поспешили прохожие.

Напомним, случилось это возле одного из заведений общественного питания на улице Гастелло, 5, именно с его крыши произошел сход снега. Слава богу, дети не пострадали, а у женщины доктора диагностировали ушиб головы и шейного отдела позвоночника. Кто же виноват в случившемся?

В ходе проверки прокуратура установила, что здание принадлежит на праве собственности ООО «Статус», которое не занималось своевременной уборкой снега и наледи с кровли. В отношении руководителя и самого юридического лица возбудили административные дела (невыполнение обязанностей собственниками нежилых зданий, строений и сооружений по очистке кровель, навесов (козырьков) от снега, наледи, сосулек). По результатам рассмотрения дел организация и ее руководитель оштрафованы на 10 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно. В настоящее время в суде рассматривается иск прокуратуры о взыскании морального вреда с собственника нежилого здания в интересах несовершеннолетних детей.

Отметим, прокуратура республики постоянно держит на контроле организацию работ по очистке от снега и благоустройству территорий городских и сельских поселений. В ходе надзорной деятельности в этом году нарушения выявлены в органах местного самоуправления, организациях, ответственных за содержание автомобильных дорог и управление многоквартирными домами, а также в других организациях на принадлежащих им объектах.

Так, прокуратурами Вурнарского, Красноармейского, Порецкого, Чебоксарского, Ядринского, Яльчикского районов, городов Чебоксары и Новочебоксарск по фактам бездействия органов местного самоуправления по очистке от снега, наледи тротуаров и дорог главам администраций муниципальных образований в январе было внесено 20 представлений. И после этого нарушения незамедлительно устранялись.

Прокуратура Цивильского района внесла представление в МУП ЖКУ городского поселения, которое по муниципальному контракту не исполнило обязательства по очистке тротуаров от снега и наледи по улице Никитина в Цивильске, что привело к падению людей на тротуаре и травмам. По этому факту также инициирована проверка, порученная правоохранительным органам. Аналогичные нарушения выявлены в Ядринском и Яльчикском районах в деятельности ООО «Строймеханика», МПП ЖКХ и ООО «ДПМК «Яльчикское». В их адрес также внесены представления. Кроме того, виновные должностные лица органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих содержание автомобильных дорог, по инициативе прокуратуры были привлечены к административной ответственности.

Внесены представления по фактам непринятия мер по очистке снега и наледи с крыш муниципальных административных зданий главам администраций Комсомольского и Красноармейского районов. Факты бездействия по уборке снега и наледи с придомовых территорий, крыш домов и козырьков подъездов выявлены прокуратурами в 15 муниципалитетах, в том числе в Чебоксарах и Новочебоксарске. В отношении виновных возбуждены дела по фактам нарушения правил содержания и ремонта жилых домов, осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Таким административным «кнутом» прокуроры заставляют чиновников и руководителей организаций выполнять положенную им работу. Выходит, без этого ну никак нельзя…