Расскажите, пожалуйста, каков возраст выхода на пенсию в 2022 году? Условия для ее назначения? Что делать, если не хватает стажа?

Зинаида Семенова, Ядринский район.

В первом полугодии 2022 года на пенсию по старости будут выходить мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года (в 61 год и 6 месяцев) и женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года (в 56 лет и 6 месяцев). При этом у них должно быть не менее 13 лет страхового стажа и 23,4 индивидуальных пенсионных коэффициента.

Если не хватает стажа, есть несколько вариантов его увеличить. Во-первых, можно продолжать работать, обязательно официально трудоустроившись. Во-вторых, можно увеличить количество пенсионных коэффициентов, вступив в добровольные правоотношения по уплате страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования.