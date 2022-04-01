Внимание к палу травы не должно затухнуть

А из отопительного сезона надо извлечь уроки

Межведомственная комиссия оценила готовность республики к предстоящему пожароопасному сезону. Об этом доложил председатель ГКЧС по Чувашии Сергей Павлов на вчерашней еженедельной правительственной планерке, которую провел первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

В минувшем сезоне, с 1 апреля по 30 сентября, в республике произошло 962 пожара, в которых погибли 36 человек. Трое из них — в результате неосторожного сжигания мусора и сухой травы. Эта вроде бы безобидная причина стала настоящим пожароопасным бичом — из-за нее произошло 422 пожара. Контроль за этой сферой остается актуальным. Под особо пристальным вниманием — садовые товарищества, заброшенные земли. В 2021 году за нарушения было составлено 146 административных протоколов.

Все эти моменты учтены при подготовке к нынешнему пожароопасному сезону, который начнется с 11 апреля, заверил глава ведомства. Утвержден перечень населенных пунктов, наиболее рискованных в этом плане. Проведены обучающие занятия, усилена профилактическая работа, проверено и укреплено состояние парка противопожарной техники.

О том, как готово к «сухому» сезону лесное хозяйство, рассказал министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов. 5 марта Главой республики утвержден сводный план тушения лесных пожаров. А также порядок взаимодействия между федеральными и республиканскими службами пожаротушения. Разработаны маршруты наземного патрулирования и подготовлено необходимое количество руководителей тушения. Подготовлены и оснащены всем необходимым пункты наблюдения за лесными массивами. Всего на противопожарную работу в 2022 году предусмотрено 22,5 млн рублей.

Михаил Ноздряков обратил внимание глав муниципальных администраций на надлежащую подготовку к сезону. Прежде всего — в части своевременного правового реагирования на нарушения.

МИХАИЛ НОЗДРЯКОВ,

первый вице-премьер — министр финансов Чувашии: «Проверки по жалобам на оказание услуг ЖКХ сами по себе мало что значат, если у проверяющих нет ни динамики, ни анализа причин нарушений. Надо сравнивать прошедший сезон с предыдущим и делать выводы, в том числе в адрес муниципалитетов. Минувший сезон ряд из них прошел на основе концессионных соглашений. Вот и надо посмотреть, лучше стало после передачи объектов в концессию с точки зрения проведения работ, аварийности или нет».

Заканчивающийся отопительный сезон в республике в целом не принес больших неприятных сюрпризов, комплекс ЖКХ действовал без серьезных сбоев, сказал вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов. Хотя аварии, конечно, случались — всего их было 236 против 505 в предыдущем сезоне. А ведь пять муниципалитетов провели зиму без паспортов готовности. В их числе Комсомольский, Чебоксарский, Шемуршинский районы, Чебоксары и Новочебоксарск. Отказали им в свое время в паспортах по причине отсутствия лицензий на эксплуатацию взрывоопасных объектов, уточнил министр, и непроведение экспертизы промышленной безопасности. Сейчас по этим объектам ведется работа, чтобы к следующему сезону было все в порядке.

К сезону 2022-2023 годов запланировано заменить или капитально отремонтировать 30 котлов, обновить тепловые и водопроводные сети большой протяженности. Подготовку объектов социальной сферы надо завершить до 15 сентября, в целом по ЖКХ — к 15 ноября, сказал Павел Данилов.

Руководитель Республиканской жилищной инспекции Виктор Кочетков доложил о статистике проверок по жалобам населения. Но Михаил Ноздряков выразил неудовлетворение такой работой.

Михаил Ноздряков поручил в ближайшее время обсудить результаты работы объектов, которые имеют концессионные соглашения. Не должно быть так, чтобы эти объекты действовали в прежнем режиме — нужны конкретные улучшения, в том числе инвестиционного характера.

На заседании также заслушан доклад министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Светланы Каликовой о подготовке к XXVI Международному балетному фестивалю в Чебоксарах.