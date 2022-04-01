Студентов и выпускников ждут в Доме правительства

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Весь апрель в Чувашии будут проходить Дни карьеры в системе государственного управления

Проводятся они с 2020 года в рамках Указа Главы республики «О дополнительных мерах, направленных на привлечение молодежи к работе в системе государственного управления».
Цель Дней карьеры — повысить интерес молодежи к государственной гражданской службе, использовать их личностный, творческий и профессиональный потенциал на благо развития Чувашии. Участники Дней, студенты и выпускники образовательных учреждений, узнают о карьерных возможностях в системе государственного управления. Мероприятия пройдут в формате экскурсий, круглых столов, встреч с руководителями и специалистами органов исполнительной власти Чувашии.
Для участия в Днях карьеры в системе государственного управления необходимо заполнить форму регистрации на официальном портале органов власти.

Опубликовано: 5 апреля 2022 г.


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