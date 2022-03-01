Юный фигурист из Чувашии выиграл «золото» Кубка Ирины Слуцкой

Тулупы и флипы отпрыгал на пятерку!

Представитель Чувашии Иван Сазонов показал отличный результат на «Кубке Ирины Слуцкой» по фигурному катанию, прошедшем во Владимирской области. Всего в соревнованиях участвовали около 300 юных фигуристов в возрасте от 5 до 15 лет из более чем 30 городов России. Воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 4 завоевал золотую награду среди юношей, опередив более опытных сверстников как в короткой программе, так и в произвольной. Всего Иван Сазонов набрал 122,3 балла. Второе место занял Константин Романов из Ивановской области, отставший от победителя на 8 баллов.