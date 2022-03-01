На сайте Тотального диктанта открылась регистрация участников

Тридцатого марта на сайте totaldict.ru открылась регистрация для желающих написать в этом году Тотальный диктант. Напомним, просветительская акция пройдет 9 апреля.

Как уже сообщала «СЧ», в десятый раз напишет диктант Чувашия. По словам регионального координатора акции, заместителя декана факультета русской и чувашской филологии и журналистики Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова Андрея Обжогина, сейчас идет финальная подготовка к всеобщему празднику грамотности: уточняются площадки, определяются «диктаторы», которые будут зачитывать текст.

В Чебоксарах для Тотального диктанта выбрано три площадки. Традиционно его напишут в ЧГУ и Национальной библиотеке, и впервые — в стенах Русского драмтеатра, который в этом году отмечает вековой юбилей. Писать диктант планируется прямо в зрительном зале. Для удобства участникам проекта будут выданы специальные твердые планшеты, с собой нужно будет взять лишь любимую ручку и хорошее настроение, сказал Андрей Александрович.

В очном формате проведут диктант также в Новочебоксарске, Шоршелах и Канаше. Пока зарегистрированных участников — не более полусотни, но с каждым днем их будет все больше, уверен координатор. Подать заявку на участие можно до 9 апреля.

Старательно готовятся к предстоящей проверке знаний и будущие участники акции. Продолжаются бесплатные вебинары «Русский по пятницам». Так, сегодня занятие проведет доцент кафедры русского языка и литературы ЧГУ, кандидат филологических наук Тамара Ерина. Последний урок состоится накануне проведения диктанта, 8 апреля.