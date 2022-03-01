Ситуационные центры налоговых органов продолжают свою работу

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике напоминает что свою работу продолжают ситуационные центры, созданные как в Управлении, так и в территориальных налоговых органах. Основной целью их деятельности является мониторинг обратной связи от налогоплательщиков в связи со складывающейся экономической ситуацией и необходимостью максимальной поддержки бизнеса и граждан.

Информацию о возникающих экономических рисках можно представить в УФНС России по Чувашской Республике и инспекции:

— лично или направить по почте;

— в электронном виде через Личные кабинеты, через сервис «Обратиться в ФНС» на сайте ФНС России, по телекоммуникационным каналам связи, по электронной почте: sc.r2100@tax.gov.ru;

— а также по телефонам горячей линии: 30-28-30, 30-27-70.

Телефоны ситуационных центров инспекций можно узнать в разделе «Контакты» сайта ФНС России www.nalog.gov.ru.

При направлении обращений желательно указывать ИНН, вид деятельности (ОКВЭД), а также возникающие риски для бизнеса. Для обратной связи следует указать номер контактного телефона.