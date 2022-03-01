ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО,

заместитель председателя Правительства РФ

«В 2022 году в России построят более двухсот «умных» спортивных площадок. На их строительство в рамках инициативы «Бизнес-спринт» направят средства, высвобожденные после отмены крупных спортивных соревнований. Спортивные площадки будут оборудованы тренажерами и современным спортивным инвентарем. В связи с отменой крупных международных спортивных турниров 2,4 миллиарда рублей будут перераспределены на строительство дополнительно 94 площадок. Таким образом, в этом году их планируется построить более 200 по всей стране, а общая сумма финансирования составит около 5 миллиардов рублей».

В Чувашии в ближайшие три года запланировано строительство двух «умных» площадок и одного модульного спортивного зала. 20 миллионов рублей республике выделят уже в этом году, в 2023-м — еще 20 миллионов и в 2024-м — 60 миллионов рублей.