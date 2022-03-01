Анна Васильева из Чебоксар стала призером олимпиады по французскому языку

Ученица 11-го класса гимназии № 46 стала призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Всего за победу на этом этапе боролись более 200 школьников из 61 региона России. Несмотря на то что в нашей республике французский язык изучают в основном как второй иностранный, Аня знает его прекрасно — не случайно она второй год подряд выходит в призеры всероссийской олимпиады. «Заключительный этап сильно отличается от всех предыдущих. Нельзя сказать, что задания сложнее, но они интереснее, — говорит чебоксарская гимназистка. — Стать призером на олимпиаде очень непросто, потому что приходится соревноваться с лучшими знатоками языка среди школьников».

Этим успехом Аня, можно считать, проложила себе дорогу на студенческую скамью. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады, напомнили в Минобразования Чувашии, имеют право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.