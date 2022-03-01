Всероссийские проверочные работы перенесут с весны на осень

Такое решение принял на днях Рособрнадзор по согласованию с Правительством России. Традиционная проверка знаний школьников пройдет с 19 сентября по 24 октября. Причем школам, что уже провели ВПР, повторно их писать не нужно. Перенос в ведомстве объяснили тем, что «в Минздраве России допустили новую волну COVID-19 в марте и апреле 2022 года». По мнению специалистов, эти месяцы могут стать ключевыми для обострения эпидемиологической ситуации. Но некоторые родители, уже успевшие обсудить новость в соцсетях, выдвинули свою версию — мол, причиной всему дефицит офисной бумаги, необходимой для распечатки КИМов.