Всероссийские проверочные работы перенесут с весны на осень

Такое решение принял на днях Рособрнадзор по согласованию с Правительством России. Традиционная проверка знаний школьников пройдет с 19 сентября по 24 октября. Причем школам, что уже провели ВПР, повторно их писать не нужно. Перенос в ведомстве объяснили тем, что «в Минздраве России допустили новую волну COVID-19 в марте и апреле 2022 года». По мнению специалистов, эти месяцы могут стать ключевыми для обострения эпидемиологической ситуации. Но некоторые родители, уже успевшие обсудить новость в соцсетях, выдвинули свою версию — мол, причиной всему дефицит офисной бумаги, необходимой для распечатки КИМов.
Опубликовано: 23 марта 2022 г.
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