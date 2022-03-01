Программа замены лифтов заработает с 2023 года

Правительство Чувашии примет программу замены и модернизации лифтов с 2023 года. Объем ее финансирования за счет средств республиканского бюджета составит более 100 миллионов рублей в год.

Как отметил на вчерашнем еженедельном совещании Глава республики Олег Николаев, правительство намерено использовать все возможности для продвижения по этому вопросу. В настоящее время ведется работа над получением дополнительных средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». На прошлой неделе, напомним, Олег Николаев обсуждал тему ремонта лифтов с руководителем Минпромторга России Денисом Мантуровым. И у министра были хорошие новости на этот счет…

ДЕНИС МАНТУРОВ, министр промышленности и торговли РФ: «Мы с коллегами из Минстроя России совместно прорабатываем возможности запуска дополнительных мер по обеспечению финансовой устойчивости региональных программ капитального ремонта и выделения дополнительных средств на софинансирование работ по замене лифтов. Также в целях повышения качества монтажных работ и сервисного обслуживания лифтов мы с коллегами подготовили проект постановления по проведению в «пилотных» регионах прямых закупок услуг по замене лифтов у российских заводов».

Изношенность лифтового хозяйства, которое находится в долевой собственности жильцов многоквартирных домов, в регионе составляет более 70%. В настоящее время замена лифтов проводится только за счет уплаченных собственниками помещений взносов на капремонт (взносы эти дифференцированы: для домов без лифтов они составляют 6,92 рубля, в домах с лифтами — 7,51 рубля на один кв. метр жилой площади в месяц).

В соответствии с планом реализации программы в 2014-2021 годах была проведена комплексная замена 488 лифтов на сумму 922,4 млн рублей. На 2022-2023 годы запланированы работы еще по 169 лифтам. «Наша пятилетняя программа по лифтовому хозяйству на сегодня находится на согласовании с органами исполнительной власти, — отметил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павел Данилов. — Она позволит обновить вне зависимости от сборов по капремонту порядка 214 лифтов. Это порядка 100 млн рублей в год в течение пяти лет из республиканского бюджета и софинансирование 60 млн рублей из местных бюджетов. Думаю, в ближайшее время эта программа выйдет на подписание и принятие».