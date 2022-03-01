В новой лаборатории ЧГУ будут растить высококлассных айтишников

Подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Чувашским госуниверситетом имени И.Н. Ульянова, ООО «1С» и ООО «Лидер софт — внедренческий центр». Речь идет о сотрудничестве в специализированной подготовке студентов в области разработки, внедрения и эксплуатации программного обеспечения на платформе «1С: Предприятие» и продуктов «1С», а также в проведении совместных исследований и реализации совместных образовательных, научно-исследовательских проектов.

Давая оценку событию, ректор университета, депутат Госсовета республики Андрей Александров выделил IT-отрасль как «критически важную для экономики». Особенно в нынешней обстановке, когда от каждого IT-специалиста ждут участия в реализации программы импортозамещения. Сотрудничество вуза с известными в этой сфере компаниями будет выражаться в создании на паритетной основе межфакультетской базовой лаборатории «1C» для формирования необходимых у студентов профессиональных знаний, навыков, умений, компетенций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования.

КРИСТИНА МАЙНИНА, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии: «Сегодня невозможно представить компанию, которая бы не работала с продуктами «1С». Бухгалтерский, кадровый учет, документооборот, делопроизводство на предприятиях сопряжены с «1С», этот софт не нуждается в рекламе. Важно, что программное обеспечение является полностью отечественным. На базе университета появится междисциплинарная кафедра, где студенты смогут получить необходимые навыки, чтобы в дальнейшем стать специалистами с востребованными компетенциями».

Открыть лабораторию планируется предстоящим летом, а обучаться здесь будут студенты факультетов информатики и вычислительной техники, прикладной математики, физики и информационных технологий и экономического. Соглашение готовилось еще в 2021 году, но сейчас приобрело особое значение. «Это новый этап сотрудничества, переход из тактического в стратегическое партнерство, в котором работодатель участвует в процессе обучения и на реальных кейсах готовит кадровый резерв — будущих разработчиков отечественного программного обеспечения», — пояснил ректор. Обращаясь к аудитории, он напомнил, что «умение хорошо пользоваться IT-технологиями — это ваше конкурентное преимущество на рынке труда».

Инициатором альянса ЧГУ с IT-компаниями в минувшем году выступило Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии. Глава ведомства Кристина Майнина отметила, что студенты смогут не только пользоваться технологиями, но и попробовать себя в разработке новых. Сегодня действительно колоссальный дефицит хороших специалистов, в том числе в органах государственной власти.

Важность цифровых технологий в экономике и обществе подчеркивается тем, что в Госсовете Чувашии создана профильная комиссия по цифровизации и инновационной политике. Ее возглавляет депутат Владимир Лидерман, председатель правления Ассоциации по содействию развитию информационных технологий «ИТ-кластер Чувашской Республики», директор УК «ИСЕРВ». Можно много говорить о роли этой отрасли в республике, но без базовых вещей, как создание такой лаборатории в ЧГУ, ее дальнейшее развитие вряд ли станет успешным, сказал Владимир Викторович. В том числе в импортозамещении. Все, кто пройдет через эту кафедру, могут рассчитывать на гарантированное трудоустройство с хорошей зарплатой.

Алена Шаронова, куратор направления по работе с учебными заведениями и студенчеством фирмы «1С» (г. Москва) высоко отозвалась об учебной базе ЧГУ. Задача специалистов для IT-отрасли в стенах именно вузов всегда была в числе приоритетных, отметил она. И открытие лаборатории — это очередной шаг компании в сотрудничестве с ЧГУ. Выступила также Марина Мандракова, директор компании «Лидер софт — внедренческий центр», исполнительный директор Ассоциации по содействию развитию информационных технологий «ИТ-кластер Чувашской Республики». Она отметила, что компания вместе с ЧГУ готовит разработчиков, внедренцев и качественных пользователей программного продукта.