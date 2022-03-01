В Чебоксарах прошел смотр техники аварийно-спасательных служб

Готовы шагнуть и в огонь, и в воду

«Вы, наверное, слышали про то, что в прошлом году около 170 рыбаков в районе автопляжа напротив Новочебоксарска оказались отрезанными от берега?» — спросил начальник поисково-спасательного подразделения Чувашской республиканской поисково-спасательной службы Александр Петрушкин, когда журналист «СЧ» осматривал аэролодку «Ижора». Именно на ней спасатели эвакуировали тогда любителей зимней рыбалки.

Эта лодка на вооружении спасателей уже пятый год, и используется довольно часто. На ней сотрудники МЧС совершают профилактические рейды, спасают попавших в беду граждан. Благодаря своей многофункциональности, вездеходное судно может передвигаться как по воде, так и по снегу и льду. Рядом припаркован водолазный автомобиль. В техническом отсеке «ГАЗели» аккуратно сложено снаряжение и оборудование для всевозможных подводных работ — водолазные костюмы, шлемы, специальные жилеты, баллоны со сжатым воздухом… С таким арсеналом, при непрерывной подаче воздуха, водолаз может работать под водой до пяти-шести часов. Есть в салоне и небольшой сундучок — аппарат ИВЛ. Как разъяснили специалисты, это на чрезвычайный случай. К счастью, воспользоваться им пока не приходилось…

Длинная череда автомобилей выстроилась на парковке возле Ледового дворца «Чебоксары-Арена»: пожарная цистерна, машины автодорожной службы, автобус, карета скорой помощи, другие специальные машины… В преддверии половодья и пожарного сезона здесь прошел традиционный смотр техники, находящейся на вооружении аварийно-спасательных служб.

По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Чувашии Юрия Антонова, в смотре приняли участие представители 14 министерств и ведомств республики. В общей сложности — 115 человек и 29 машин. Как показала проверка, силы и средства к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону готовы. Впрочем, в течение апреля в республике пройдут учения и тренировки по ликвидации последствий условных ЧС, вызванных сезонными рисками.

Как уже писала «СЧ», в настоящее время в республике продолжается активная подготовка к пропуску большой воды. По данным ГК Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, при неблагоприятном развитии паводковой обстановки в зонах возможного подтопления могут оказаться 17 муниципальных образований.