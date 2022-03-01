ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент России

«В новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики, и не буду скрывать, они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы. Наша задача — минимизировать подобные риски. Не только строго выполнять все социальные обязательства, но и запускать новые, более эффективные механизмы поддержки граждан. Уже принято решение — вы знаете об этом — с 1 апреля ввести выплаты на детей от 8 до 16 лет для семей с невысокими доходами. Также прошу Правительство в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. Очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет социального контракта. Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере».