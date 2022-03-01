Катер «Чувашия» принял участие в учениях на Балтийском море

Экипажи боевых катеров отработали удар крылатыми ракетами «Москит» по отряду кораблей условного противника. «В морских полигонах Балтийского флота корабельная ударная группа в составе ракетных катеров «Чувашия», «Заречный» и «Моршанск» выполнила электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника», — сообщили в пресс-службе Балтфлота.

«Моряки отработали весь алгоритм выполнения боевого упражнения за исключением фактического пуска крылатых ракет комплекса. В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены», — отметили в штабе флота. Также ракетные катера провели учения по противовоздушной обороне, связи и совместному тактическому маневрированию, потренировались в постановке радиоэлектронных помех.

Напомним, что крылатая противокорабельная ракета «Москит», оснащенная прямоточным воздушно-реактивным двигателем, стоит на вооружении ВМФ уже несколько десятков лет. Это по-прежнему очень надежное и мощное оружие.

Юрий Гаврилов