Сообщения о терактах приходят из-за границы

В связи с проведением специальной операции на Украине по всей России увеличилось количество анонимных сообщений об угрозах совершения террористических актов, в том числе и в Чувашии.

За этот период сотрудниками региональных УФСБ и МВД в республике зафиксировано 15 сообщений с анонимных электронных почтовых ящиков о якобы заложенных взрывных устройствах в местах массового пребывания людей. В ходе проведенных специалистами-взрывотехниками осмотров подозрительных и опасных предметов не обнаружено. Установлено, что ip-адреса отправителей зарегистрированы на территориях иностранных государств (Франция, США, Швейцария). В настоящее время проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к массовому распространению заведомо ложных сообщений с угрозами совершения терактов.

В прошлом году в Чувашии зарегистрировано 18 заведомо ложных сообщений об актах терроризма, по которым региональная полиция возбудила уголовные дела. В ходе расследования установлено, что исполнителями по 17 эпизодам являются иностранные граждане. По одному факту выявлен несовершеннолетний житель Чувашии, родители которого были привлечены к административной ответственности. Объектами потенциальной угрозы совершения теракта являлись здания органов государственной власти и местного самоуправления, детсады и школы, объекты промышленности, транспортной инфраструктуры и торгово-развлекательные центры.

МЕЖДУ ТЕМ

УФСБ России по Чувашии напоминает об ответственности по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), по которой обвиняемым грозит штраф до 1 млн рублей, ограничение свободы или принудительные работы сроком до 3 лет либо лишение свободы на срок до 8 лет.