Всегда ли мы правильно платим за тепло и содержание жилья?

Неспокойная коммуналка

В прошлом году по требованию прокуратуры республики жителям квартир возвращено около трех миллионов рублей, незаконно начисленных в качестве платы за жилищно-коммунальные услуги.

Изучи внимательно платежку

В ходе проверок выявлены и пресечены нарушения, связанные с завышением платы за коммунальные услуги, главным образом за теплоснабжение. К примеру, по представлению прокурора Новочебоксарска жильцам шести многоквартирных домов возвращено 233 тысячи рублей. Эти деньги были им начислены ресурсоснабжающей организацией после выхода из строя коллективных приборов учета. При этом организация исходила из среднемесячного объема потребления тепла начиная с даты последней проверки состояния ПУ, а не с момента выявления их неисправности. Должностное лицо организации за такую «ошибку» оштрафовано на 25 тысяч рублей.

Поводом к внесению прокурором Ленинского района Чебоксар представления в адрес руководителя той же ресурсоснабжающей организации послужило возложение на жильцов дома 22/2 по проспекту 9-й Пятилетки расходов на теплоснабжение встроенно-пристроенных помещений второго этапа строительства дома, еще не введенного в эксплуатацию. Принятые меры позволили восстановить права граждан. А прокурором Калининского района в отношении должностного лица поставщика ресурсов возбуждено дело об административном правонарушении за начисление жильцам двух чебоксарских домов платы за отопление, рассчитанной исходя из завышенных показаний приборов учета.

В прошлом году пресечены многочисленные факты игнорирования организациями по обслуживанию жилищного фонда и ресурсоснабжающими организациями требования о недопустимости начисления повышающего коэффициента нанимателям муниципальных квартир, не оборудованных приборами учета. По таким основаниям приняты меры реагирования Канашским и Шумерлинским межрайонными прокурорами, а также прокурорами Мариинско-Посадского, Моргаушского, Чебоксарского районов, Калининского, Ленинского районов Чебоксар и Новочебоксарска.

Перерасчет в пользу жильцов

Нередко допускаются нарушения порядка проведения перерасчета платы за коммунальные услуги. Например, по представлению прокурора Ленинского района проведен перерасчет платы за электрическую энергию собственнику квартиры в доме 27 по Эгерскому бульвару на основании показаний индивидуального прибора учета с 1 июля 2020 года по 29 января прошлого. Дело в том, что таких сведений не оказалось у энергоснабжающей организации, и начисление осуществлялось по среднемесячному объему потребления и нормативам потребления электроэнергии. До вмешательства прокурора гарантирующая организация проводить перерасчет отказывалась.

В прошлом году были распространены и нарушения при начислении организациями по обслуживанию жилищного фонда платы за жилое помещение. Пресечены факты уклонения управляющих организаций от начисления платы за содержание жилья на основании принятого собственниками решения, необоснованного увеличения платы за содержание и другие. К примеру, ООО «Ремэкс–Плюс» увеличило собственникам помещений в доме 19 по бульвару Зеленый в Новочебоксарске плату за содержание жилья на 2% (с 18,33 руб./кв. м до 18,70 руб./кв. м). Основание — условия договора управления многоквартирным домом о возможности проведения ежегодной индексации платы, но и сам договор управления, и его условия на общем собрании собственников не были утверждены. Так что и в этом случае прокуратура настояла провести перерасчет.

Равно как и собственникам помещений в доме 44 по проспекту Ленина в Чебоксарах. Здесь проведен перерасчет платы за содержание жилья на сумму 227 тысяч рублей, начисленной в связи с необоснованным увеличением ООО «УК «Теплый дом» ее размера на основании принятого решения собственников. Только вот кворума на том собрании не было. Должностное лицо управляющей организации привлечено к административной ответственности.

Потребовало прокурорского вмешательства и возложение на собственников помещений в многоквартирных домах необоснованных расходов. Так, управляющей организацией ООО «Мирный 1» жильцам дома 28 по улице Пирогова дополнительно выставлены платежи по статье «Целевой сбор» для участия в программе «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики». Между тем собственники помещений в доме приняли решение о софинансировании таких расходов за счет платы за содержание жилья. По представлению прокурора Московского района жильцам проведен перерасчет на сумму около 46 тысяч рублей. А директор управляющей компании оштрафован на 50 тысяч рублей.

Всего в прошлом году по результатам проведенных проверок в жилищно-коммунальной сфере выявлено 43 нарушения, для устранения которых внесено 26 представлений, в суды направлено 15 исковых заявлений, возбуждено 5 дел об административных правонарушениях.