В спортшколах Чувашии внедряется электронный дневник для спортсменов и тренеров

В Чувашии ведется работа по внедрению цифровой системы «Мой спорт» в муниципальных и республиканских спортшколах. Платформа позволяет наставникам более методично подходить к тренировочному процессу, а спортсмены могут отслеживать свое текущее состояние в режиме реального времени.

«Весь наш спорт будет переведен в «цифру» — разряды будут присваиваться в электронном виде, — сказал заведующий сектором развития массового спорта Минспорта Чувашии Антон Павлов. — У каждого спортсмена появится электронный паспорт, который позволит любому желающему, прошедшему регистрацию в системе, посмотреть историю его выступлений. Благодаря платформе будет облегчен процесс получения аккредитаций спортивными федерациями республики».

Адаптация электронной системы в чувашском спорте не останавливается ни на минуту. Ведь многие наставники, умудренные опытом, привыкли писать отчеты о рабочем процессе по старинке — в книжных журналах, но… Дефицит времени заставляет действовать быстрее, чем раньше. В новых реалиях появляется больше свободных часов на тренировки, которые помогут будущим звездочкам реализовать себя в профессиональном спорте.

«Я сам привык заполнять план тренировок как раньше — открыл журнал и ручкой написал, — говорит тренер высшей категории по самбо и дзюдо Владимир Мальков. — Но быстрота электронный системы все равно привлекает. Ты можешь проверить и скорректировать план подготовки, если понадобится. Изучить расписание занятий по группам».

Электронная система «Мой спорт» дает наставникам возможность распространить проверенные тренировочные методики, которые помогут спортсменам добиться лучших результатов. Также благодаря платформе уже у тренерского персонала появилась возможность записывать занятия на камеру и выкладывать их на платформе, чтобы не только атлеты могли сделать работу над ошибками, но и родителям юных спортсменов было удобно следить за своими чадами. И не возникало вопросов: «А пришел ли мой сын на тренировку? Или решил прогулять…»

Опытные спортсмены, в свою очередь, видят во внедрении этой электронной платформы только плюсы. «Я сама пользуюсь программой «Мой спорт» и считаю ее очень полезной. Она похожа на электронный дневник, с помощью которого спортсмены видят график тренировок и соревнований. Также мы можем проанализировать выступления, — отметила самбистка Наталья Агапова. — Важно, что есть возможность сравнивать свои спортивные показатели с представителями других регионов, что сильно упрощает подготовку. Ты будешь знать, на кого ориентироваться, какой у тебя рейтинг и можешь ли ты отобраться на важные соревнования».

КСТАТИ

На сегодняшний день 895 из 919 тренеров республики ведут расписание и журналы в системе «Мой спорт». Электронный спортивный паспорт имеют 28122 из 32597 спортсменов Чувашии. 13645 родителей используют приложение для анализа подготовки и спортивных достижений своих детей. По сумме всех показателей согласно рейтингу «Атлас спортивной подготовки» Минспорта России по цифровизации регионов страны Чувашия занимает второе место, уровень цифровизации составляет 80%.