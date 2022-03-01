На матч с аутсайдерами чемпионата «ястребы» выставили резервный состав

Разменяли сотню и не заметили соперника

В очередном туре регулярного чемпионата суперлиги-2 «Чебоксарские ястребы» в родных стенах принимали аутсайдера турнира, команду «МицуБАСКЕТ» из Липецка. В этой серии игр наставник чебоксарцев Алексей Миронов дал возможность показать себя резерву коллектива.

К противостоянию с дружиной из Липецка наши баскетболисты подходили в хорошем расположении духа. Все-таки победа над лидером чемпионата и принципиальным соперником «Тамбовом» вселила оптимизм — как в самих «ястребов», так и в их болельщиков. «МицуБАСКЕТ» же до противостояния с чебоксарцами одержал всего три победы в 38 встречах. Судя по турнирной таблице, уровень команд не сопоставим, но спорт высших достижений не приемлет расслабленности. Поэтому важно было со всей ответственностью подойти к поединкам.

Уже с начала первой встречи чебоксарцы предсказуемо взяли «быка за рога» и не отпускали инициативу. Они продемонстрировали отличную командную игру на площадке, сделав 39 передач за весь матч. А баскетболисты гостей серьезно проигрывали подопечным Алексея Миронова в скорости. И если в первой половине встречи разрыв в счете держался в рамках приличия, то ближе к концу матча преимущество чебоксарцев достигло гроссмейстерской отметки «+50». Итоговый счет — 120:65 в пользу хозяев паркета.

Во втором матче в стане «ястребов» продолжились эксперименты с составом — на площадке игровое время получили Павел Метелев, набравший 22 очка по итогам встречи, и Павел Цапин, отметившийся 4 баллами. На сей раз у гостей сил хватило и вовсе только на первую десятиминутку, а уже со второй четверти «ястребов» было не остановить. Итоговый счет — 118:60 в пользу чебоксарцев.