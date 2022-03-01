Чувашские триатлонисты заняли весь пьедестал

На днях на базе зеленодольского спорткомплекса «Маяк» состоялся розыгрыш медалей седьмого этапа Кубка России и всероссийских соревнований по зимнему триатлону. Представители Чувашии продемонстрировали отличную спортивную готовность. В условиях серьезной конкуренции в группе мужчин весь подиум заняли наши атлеты. Золотую награду завоевал Александр Васильев, обладателем серебряной медали стал Данила Егоров, а «бронзы» — Егор Селиванов, сообщили в Минспорта Чувашии. Также еще одно третье место заняла юная представительница Чувашии Карина Ефремова в рамках всероссийских соревнований в возрастной категории 13-14 лет.