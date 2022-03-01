ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент России

«Со своей стороны государство будет делать все для поддержки семьи — это наш безусловный приоритет. У нас уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет. Считаю, что мы должны принять новое решение: установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае».