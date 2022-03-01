Родителей будущих первоклассников приглашают на онлайн-собрание

Как записать ребенка в школу? Сколько в этом году в Чувашии будет работать загородных лагерей и когда надо подавать заявки на путевку? Об этом и многом другом можно будет узнать на родительском онлайн-собрании, которое 10 марта проведет Минобразования Чувашии. Трансляция собрания начнется в 17 часов в группе министерства ВКонтакте. Но задать вопросы о записи в первый класс и путевках в лагеря можно еще до ее начала — в группе, где будет идти трансляция, или на сайте министерства.
Опубликовано: 9 марта 2022 г.
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