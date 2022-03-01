Энергетики ждут лучших клиентов за подарками

Если любимые всеми герои в не менее любимом фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» каждый год 31 декабря ходили в баню, «традиция у нас такая», то энергетики своих друзей, самых добросовестных потребителей, ежегодно приглашают в гости в конце зимы. Но все равно — с Новым годом связь самая что ни на есть прямая. Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «В Новый год — без долгов!» Тоже — традиция: нынешняя акция стала уже седьмой по счету.

Акция ежегодно проводится во всех 16 регионах присутствия «Т Плюс». В Чувашии и Марий Эл принять участие в ней могли все физические лица-потребители коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения, получающие квитанции напрямую от ресурсоснабжающей компании. Еще в начале декабря прошлого года жители Чебоксар, Новочебоксарска и Йошкар-Олы, находящиеся на прямых расчетах со энергокомпанией, получили платежный документ за последний месяц уходящего года. Для участия в акции его необходимо было оплатить до конца декабря, а при наличии задолженности за тепло – погасить ее. Эти условия в трех городах выполнило небывалое количество потребителей – почти пять тысяч, среди которых по номерам их лицевых счетов путем случайного выбора и были определены призеры – 60 клиентов.

Правда, нынче от традиции пришлось немножко отойти — пригласить лучших потребителей в гости в офисы ЭнергосбыТа, как в прошлые годы, не получилось: эпидемиологическая ситуация по коронавирусу все еще сложная, потому рисковать не стали — впервые встреча с призерами прошла в онлайн-формате. Но праздничного настроения это нисколько не испортило. И теплому общению не помешало – благо, возможности современных технологий коммуникации безграничны. Каждого из победителей энергетики оповестили о выигрыше, пригласили на ЗУМ-конференцию. С теплыми словами благодарности к ним обратился директор филиала ЭнергосбыТа Вячеслав Зданович.

— Энергетики прикладывают максимум усилий для качественного и надежного обеспечения жителей городов теплом, и вы, наши добросовестные клиенты, вовремя оплачивая потребленные ресурсы, нам в этом здорово помогаете, — отметил Вячеслав Юрьевич. – Для нас это очень важно, потому что собранные денежные средства идут на ремонт оборудования теплоэлектростанций, поддержание нормального состояния тепловых сетей, закупку топлива – на обеспечение стабильной работы объектов энергетики.

Большое количество вышедших в финал акции клиентов еще раз подтвердило высокий уровень платежной дисциплины потребителей во всех трех городах присутствия филиала энергокомпании. Безусловно, платить за полученные услуги – обязанность каждого. Но ответственное отношение к выполнению этой обязанности по оплате потребленных ресурсов, по мнению энергетиков, заслуживают не только добрых слов благодарности, но и призов. Подарочные сертификаты на покупку товаров в одном из крупных торговых центров стали достойной оценкой добросовестности клиентов.

Получают сертификаты призеры в офисах продаж и обслуживания филиала ЭнергосбыТа. «Не ожидала! – с радостью показывая врученный ей сотрудниками офиса заветный сертификат, призналась корреспонденту газеты жительница Чебоксар Людмила. – Теперь, не откладывая, загляну в магазин, выберу себе что-нибудь – будет подарок на 8 марта!» А неожиданным подарок, говорит, оказался потому, что и участие в акции получилось случайным: работает в Москве – месяц там, месяц здесь. Под Новый год нужно было ехать в первопрестольную, вот и заплатила за тепло и горячую воду авансом — «чтобы задолженность не образовалась – не в моих привычках копить долги…» Хорошая, согласитесь, привычка – достойная поощрения.

Правда, переживают сотрудники офисов, некоторые из победителей акции, кажется, не поверили, что вот так – за добросовестность — можно получить приз. Случаев мошенничества полно – вот и отнеслись, наверное, с недоверием к звонку о выигрыше. Потому еще раз подтверждают: сертификаты ждут своих хозяев — клиенты их заслужили. Кстати, среди счастливчиков особенно много жителей Чебоксар – случайный выбор в этом году получился в их пользу.

В числе победителей — владельцы следующих лицевых счетов: 0935400100, 6739300100, 8265899000, 2934600100, 5822981100, 6015797111, 9773244100, 4671515111, 2096044111, 1524424100, 2786524100, 0898524100, 5230899000, 4169400100, 5891799000, 3612000100, 8785301347, 6249400100, 7139800100, 6062854111, 8624515133, 8455844668, 3697700100, 1642144111, 5675797111, 8456697111, 8060797100, 1866781100, 8338111239, 4158044111, 7060091100, 2083797111, 5455432100, 4075897100, 4511897100, 9638597100, 2719697100, 2521159828, 6113150793, 2050681100, 0733432100, 4282008100, 2345185024, 6185697111, 8196819597, 4278952100, 6662503040, 9308008100, 7254624088, 5619208100, 5975797100, 5350997111, 3859044111, 9249681100, 1740781100, 4554497111, 9136524100, 7514108100, 6652308100, 4237901869.

Подарок до конца апреля текущего года можно получить в офисах продаж и обслуживания клиентов компании. Адреса офисов: в Чебоксарах — пр. Тракторостроителей, дом 74Б; в Новочебоксарске — ул. Винокурова, дом 51. Офисы работают с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов.