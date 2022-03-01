Мартовские пенсии выплатят досрочно

График доставки пенсий и других социальных выплат несколько сместится в связи с длинными выходными в честь Международного женского дня, сообщает Отделение Пенсионного фонда по Чувашии.

Так городские отделения почтовой связи пенсии доставят 4 марта — за 5 и 6 марта, 5 марта — за 7 марта, 7 марта — за 8 марта. Сельские отделения 4 марта — за 5 и 6 марта, 5 марта — за 7 и 8 марта.

С 9 марта доставка выплат будет осуществляться по обычному графику.

В кредитные организации деньги начнут поступать с 4 марта. За 7 марта средства поступят 5 марта, далее — по обычному графику. Пособия беременным женщинам и одиноким родителям, а также выплаты по новым мерам социальной поддержки, переданным от соцзащиты в ПФР, будут перечислены в банки 3 марта. Через почтовые отделения пособия будут доставлять по обычному графику.