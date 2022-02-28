Туристический проект из Чувашии признали «Прорывом года»

Чувашия стала лауреатом престижной Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, финал которой состоялся в конце прошлой недели в Санкт-Петербурге. Эксперты назвали прорывом года в развитии и продвижении этнотуризма проект «Рунический путь».

Премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства и вручается по итогам прошедшего года. В финале премии приняли участие представители 32 регионов страны. Вместе с Чувашией в одной номинации свой национальный этнический колорит представили республики Башкортостан и Удмуртия.

Глава Чувашии Олег Николаев на своей страничке в Инстаграм выразил слова признательности за достигнутые результаты, отметив, что сейчас республика активно работает над развитием внутреннего туризма. Так, разработаны и утверждены концепция и государственная программа развития туризма в Чувашии, подписано соглашение с корпорацией «Туризм РФ» о совместной работе.

«Минэкономразвития Чувашии предстоит в этом году провести мастер-планирование туристических площадок или центров «Рунического пути» в Чувашии, рассчитанных на обслуживание туристов трех уровней локализации. До 2024 года включительно предполагается создать обеспечивающую инфраструктуру туристических площадок маршрута на территории республики, которые выгодно продемонстрируют нашу национальную самобытность, идентичность, позволят погрузиться в рунический контент», — подчеркнул Глава Чувашии.

Напомним, республику предлагается сделать центром межрегионального туристического маршрута «Рунический путь». Проект объединит 12 регионов России в единый большой маршрут. В него войдут Карелия, Коми, Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Пермский край, Ульяновская область, Хакасия, Республика Алтай, Тыва, Бурятия и Якутия. В ближайшее время планируется подписание соглашения с республиками Хакасия, Мордовия и Марий Эл.

Предполагается, что первый этап проекта (малый маршрут) охватит территорию самой Чувашии. Для этого в республике запланировано 11 площадок, которые включают этнопарки, туристско-информационные центры, соответствующую инфраструктуру. А затем малый маршрут расширят, включив в него остальные регионы. Цель создания большого и малого маршрутов — привлечение туристов в республику и, как результат, — увеличение прибыли в бюджет региона.

Сейчас формируется концепция «Рунического пути». А затем специалисты вместе с экспертным советом Ростуризма осмотрят первые точки маршрута.