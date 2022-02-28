В Северо-западном районе Чебоксар семья пострадала от угарного газа

Вечером 27 февраля в доме 4 по улице Афанасьева в Чебоксарах угарным газом отравились 43-летняя женщина и две ее дочери, четырех и тринадцати лет. Предварительная причина несчастного случая — отсутствие тяги в вентиляции. Пострадавшие госпитализированы, газ в квартире отключен, сообщают в Управлении ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города.

В столице Чувашии это уже третье подобное происшествие с угарным газом с начала года. Ранее из-за неправильной эксплуатации газового оборудования пострадали жители дома 2/38 по улице П. Лумумбы и дома 58/1 по улице Гражданской.