Лучших управленцев от образования включат в кадровый резерв

До 10 марта продлен прием заявок на участие во всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет», проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей». Это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой управленцы системы образования могут заявить о себе и найти единомышленников.

Как сообщают организаторы конкурса, по количеству заявок для участия в проекте Чувашия в числе лидеров. Всего же на сайте конкурса зарегистрировались уже более семи тысяч человек из 81 региона России. Цель проекта — поиск, развитие и поддержка перспективных команд управленцев в сфере образования, обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций и навыков. Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте проекта и создать команду из пяти специалистов одного муниципального образования. Затем участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, дистанционную образовательную программу, очные полуфиналы и финал. Победители конкурса получат возможность войти в кадровый резерв руководителей и пройти программу повышения квалификации.