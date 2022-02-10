В Чебоксарах по обвинению в убийстве заключен под стражу директор ООО «Имидж-оптика»

По версии следствия, февральским вечером этого года руководитель фирмы находился в своей чебоксарской квартире в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры с 47-летним соседом, который был у него в гостях, мужчина нанес ему не менее 44 ножевых ударов. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Злоумышленника задержали, по ходатайству следователя суд отправил его под стражу. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Следствие продолжается.