В Чебоксарах по обвинению в убийстве заключен под стражу директор ООО «Имидж-оптика»

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По версии следствия,  февральским вечером этого года руководитель фирмы находился в своей  чебоксарской квартире в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры с 47-летним соседом, который был у него в гостях,  мужчина нанес ему не менее 44  ножевых  ударов. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Злоумышленника задержали, по ходатайству следователя суд отправил его под стражу. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным, сообщили в СУ СКР по Чувашии.  Следствие  продолжается.

Опубликовано: 25 февраля 2022 г.


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