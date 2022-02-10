Чувашия готовится принять беженцев с Донбасса

Им пришлось бросить все и уехать…

Все внимание жителей страны сейчас приковано к ситуации на Донбассе, где еще 18 февраля объявили об эвакуации населения. По последним данным информагентства ТАСС, более 100 тыс. человек пересекли границу с Россией. В основном это пожилые, женщины и дети, которым пришлось оставить свои дома. Как сообщают в МЧС России, география субъектов страны, готовых принять беженцев, расширяется день ото дня. В 47 регионах подготовлено 656 пунктов временного размещения вместимостью более 58 тыс. человек, заработали центры сбора гуманитарной помощи. В минувшую среду несколько сотен вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР встретили в Нижнем Новгороде, вчера 164 человека прибыли в Мордовию. Готовятся принять беженцев и в Чувашии.

Напомним, о решении оказать всю необходимую поддержку беженцам Глава республики Олег Николаев сообщил еще 19 февраля на онлайн-встрече с земляками, проходящими военную службу на кораблях Балтийского флота. Сразу же после выходных 21 февраля в Доме правительства Чувашии прошло первое заседание рабочей группы по оказанию помощи эвакуированным с Донбасса гражданам. В нее вошли представители всех ведомств, ответственных за обеспечение безопасности граждан, а также предоставление медпомощи, оказание психологической и социальной поддержки.

«Наша задача — обеспечить прибывающих граждан всеми условиями проживания и оказать максимальное внимание», — подчеркнул тогда Николаев. А в своем Telegram-канале позднее он добавил, что республика уже имеет опыт организации необходимых условий для принятия беженцев. В 2014 году, когда начались военные действия, в Чувашию прибыло несколько сотен беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Большинство из них вернулись обратно, а пять семей по сей день живут здесь и работают на предприятиях Чувашии.

«Сейчас организация будет строиться ровно таким же образом. Мы планируем людей принять, разместить, снабдить всем, что потребуется. И будем обеспечивать их быт всеми необходимыми составляющими — это медицина, культурная программа и прочее. Если кто-то захочет трудоустроиться, окажем всяческое содействие», — написал Олег Николаев.

Причем наличие российского гражданства беженцам не потребуется, отметил он, так как большинство людей, которые проживают в этих республиках, уже имеют российские паспорта. А если нет, то у них есть все возможности, находясь в статусе беженца, при необходимости ускоренным образом оформить гражданство.

Уже на следующий день распоряжением Главы республики с 22 февраля в регионе был введен режим повышенной готовности до особого распоряжения. Как сообщала «Советская Чувашия», цитируя слова председателя ГКЧС Чувашии Олега Яковлева, это связано с необходимостью размещения и всестороннего обеспечения прибывающих граждан.

Отметим, в ряде регионов в связи с наплывом беженцев введен режим ЧС. У нас пока идет речь только о готовности. Тем не менее, органам исполнительной власти республики, местного самоуправления руководитель региона поручил организовать работу по подготовке сил и средств для ликвидации возможных последствий чрезвычайной ситуации, а также провести все требуемые мероприятия, чтобы встретить временных переселенцев и обеспечить их всем необходимым.

МЕЖДУ ТЕМ

В поддержку независимости

Как россияне относятся к помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик и что они думают о признании их независимости? Такие исследования провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и на днях опубликовал результаты.

Что касается первого вопроса, то подавляющее большинство опрошенных — 82% относятся к помощи положительно. Решение о приеме беженцев поддерживают 78% участников исследования, высказались «против» 13% граждан, в основном это молодые люди в возрасте 18–34 лет. Три четверти участников опроса поддерживают решение Президента России Владимира Путина о единовременной выплате беженцам в размере 10 тыс. рублей.

Примерно столько же участников второго опроса (73%) скорее поддерживают решение Президента России о признании независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Скорее не поддерживают — 16%, а каждый десятый россиянин затруднился ответить. Также большинство опрошенных граждан (78%) выразили поддержку решению главы государства о подписании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками.

«СЧ»: как это было в 2014 году

В 2014 году с началом боевых действий в Россию тоже хлынул поток беженцев, вспоминают сейчас российские СМИ. В Ростовской области из-за наплыва вынужденных переселенцев ввели чрезвычайное положение. «С июня по сентябрь того года в Россию въехали более 500 тыс. беженцев», — такие цифры приводит медиахолдинг РБК, ссылаясь на данные ФНС.

Чувашия приняла более 1200 беженцев, многие бежали из-под обстрелов, не успев прихватить с собой даже личные вещи — писала «Советская Чувашия» в 2014 году. Более сотни чувашских семей пригласили к себе совершенно незнакомых людей, нуждающихся в помощи. Каждый четвертый из трудоспособных граждан, покинувших места постоянного проживания, почти сразу нашел себе работу в республике — сообщала тогда заместитель руководителя Минздравсоцразвития Чувашии Галина Германова.

Многим беженцам помогли с временным жильем, работой, местами в школах и детсадах, медицинской помощью. В некоторых семьях уже в Чувашии родились детишки. Чебоксарские власти в то время приняли решение освободить семьи беженцев от платы за садики. Был организован сбор гуманитарной помощи, открылась «горячая линия». Неравнодушные помогали переселенцам продуктами, одеждой и обувью, игрушками, школьными учебниками. Чтобы приезжим было легче освоиться, волонтеры придумали акцию «Каждой семье — по верному другу»…