Суд обязал горадминистрацию спасти гаражный кооператив от затопления

Прокуратура Калининского района Чебоксар проверила, как исполняется законодательство о водоотведении и водоснабжении на территории гаражного кооператива «Мирный-2».

Установлено, что на земельном участке по Гаражному проезду находится сеть ливневой канализации, предназначенная для отведения атмосферных сточных вод с земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и другие строения.

Этот участок ливневой канализации с выпуском стоков в реку Малая Кувшинка находится в ведении администрации Чебоксар, которая несет бремя ее содержания. Прокуратура выяснила, что при сильных дождях из-за недостаточной пропускной способности водоотводной системы происходят регулярные затопления территории гаражного кооператива «Мирный-2». Ливневые стоки надлежащим образом не функционируют, нет необходимого количества дождеприемных колодцев, выход из водоотводного канала в сторону реки Малая Кувшинка фактически отсутствует.

Периодическое подтопление гаражей на территории кооператива «Мирный-2» сточными водами приводит к подмыву их фундамента. Дальнейшая эксплуатация ливневой канализации без осуществления ее ремонта и модернизации грозит возникновением аварийных ситуаций, причинением вреда жизни, здоровью и имуществу граждан. В сентябре прошлого года прокуратура направила в суд иск к администрации столицы республики. Надзорный орган требовал обязать ее привести сеть ливневой канализации в соответствие с нормами действующего законодательства. В настоящее время суд удовлетворил прокурорский иск.