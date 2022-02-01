Суд обязал горадминистрацию спасти гаражный кооператив от затопления

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокуратура Калининского района Чебоксар проверила, как исполняется законодательство о водоотведении и водоснабжении на территории гаражного кооператива «Мирный-2».
Установлено, что на земельном участке по Гаражному проезду находится сеть ливневой канализации, предназначенная для отведения атмосферных сточных вод с земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и другие строения.
Этот участок ливневой канализации с выпуском стоков в реку Малая Кувшинка находится в ведении администрации Чебоксар, которая несет бремя ее содержания. Прокуратура выяснила, что при сильных дождях из-за недостаточной пропускной способности водоотводной системы происходят регулярные затопления территории гаражного кооператива «Мирный-2». Ливневые стоки надлежащим образом не функционируют, нет необходимого количества дождеприемных колодцев, выход из водоотводного канала в сторону реки Малая Кувшинка фактически отсутствует.
Периодическое подтопление гаражей на территории кооператива «Мирный-2» сточными водами приводит к подмыву их фундамента. Дальнейшая эксплуатация ливневой канализации без осуществления ее ремонта и модернизации грозит возникновением аварийных ситуаций, причинением вреда жизни, здоровью и имуществу граждан. В сентябре прошлого года прокуратура направила в суд иск к администрации столицы республики. Надзорный орган требовал обязать ее привести сеть ливневой канализации в соответствие с нормами действующего законодательства. В настоящее время суд удовлетворил прокурорский иск.

Опубликовано: 21 февраля 2022 г.


Читайте также:

Прокуратура потребовала от администрации Канаша ликвидировать несанкционированные свалки
Теплотрассы нуждаются в защите
В Чувашии сократилось количество пожаров и коммунальных аварий
Врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил провести комплексный анализ расчетов за потребленный газ
Конституционный суд РФ защитил мелкий бизнес, который законно нанимает на работу приезжих
Прокуратура оспорила ряд договоров с коммунальщиками
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
Подрядчики не спешат исполнять госконтракты и обманным путем получают бюджетные деньги

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.