После 1 марта в Чувашии снимут с кадастрового учета более 8 тысяч «временных» земельных участков

«Временными» считаются участки, образованные и поставленные на кадастровый учет с 1 марта 2008 года до 1 января 2017 года, права на которые до сих пор не зарегистрированы. По данным Управления Росреестра по Чувашии, в республике начитывается 8144 таких земельных участков. «1 марта сведения о таких участках будут исключены из ЕГРН. Чтобы этого не произошло, землепользователям следует зарегистрировать свои права. И надо успеть до первого дня весны», — предупреждает руководитель чувашского Росреестра Екатерина Карпеева.

Чтобы не проводить повторно процедуру образования земельного участка после снятия его с кадастрового учета, в том числе кадастровые работы, и сохранить в реестре недвижимости ранее внесенные сведения о земельном участке, землевладельцам необходимо срочно обратиться с заявлением о регистрации права с приложением к нему необходимых правоустанавливающих документов. Их можно подать в любой офис МФЦ. За регистрацию права взимается госпошлина 2000 рублей. В течение 7 дней сведения о регистрации будут внесены в реестр.

В управлении Росреестра подчеркивают: в дальнейшем для повторной постановки участка на кадастровый учет и оформления права на него сначала придется вновь образовать земельный участок через муниципалитет. Не обойтись и без приглашения кадастрового инженера для проведения межевых работ. И только потом можно обращаться в Росреестр.

На кадастровый учет участок будет поставлен уже с новым кадастровым номером.