Школа вышивки и дружбы

Листая азбуку узоров

…Вот и пролетели три месяца в Школе чувашской вышивки. В самом начале не очень-то верилось, что все мы сможем до конца пройти этот путь — не столь мудреной казалась наука, сколько требовала она времени, внимания, усидчивости и дополнительной практики дома, что называется, «в третью смену». Но нет, каждая из двадцати четырех учениц одолела программу и вышла в мир с новыми знаниями, навыками и планами на дальнейшую жизнь.

Некоторые видят вышивку просто любимым хобби, кто-то уже пробует делать первые сувениры на продажу и интересуется условиями конкурса «Русь мастеровая», ну а кое-кого уже ждут ребята в районных школах и домах творчества — тоже хотят учиться вышивать.

Благодаря школьной программе за эти месяцы мы многое узнали: от простых и понятных вещей (особенностей материала, видов и расцветки используемых ниток, названий узоров) до таких тонких материй, как отражение в орнаментации костюма миропонимания народа. Но еще глубже погрузились в полемическую атмосферу исследований чувашской вышивки и чувашского орнамента, потому что вопросов там гораздо больше, чем ответов, и каждый из наших замечательных, горящих и глубоко убежденных в своей правоте лекторов имел свое собственное, вполне аргументированное мнение о том, как все было.

В личной библиотеке почти каждой «школьницы» завелась отдельная полочка с книгами — начиная с тоненьких брошюрок для школьников, вроде «Азбуки чувашской вышивки», до роскошных альбомов Марии Симаковой, Евгении Жачевой, Моисея Спиридонова, толстенных научных сборников Алексея Трофимова и Антона Салмина и узких тематических исследований («Волшебные узоры к?ск?» Натальи Захаровой-Кульевой).

Но наравне с лекторами и книгами нашими учителями стали неизвестные мастерицы далеких годов, чьими работами мы вдохновлялись, чьи узоры копировали, пытаясь применить в собственной практике, чьи стежки бесконечно рассматривали, соображая, как же это сделано — и у них же находили замечательно простые и красивые выходы, гениальные идеи и тончайшие сочетания цветов. Работать рядом с подлинными вещами из коллекции ЧНМ, когда в любой момент можно что-нибудь подглядеть — это настоящая большая ценность!

Что самое интересное — копируя и развивая собственные навыки, начинаешь лучше понимать, под другим углом видеть и чувствовать эти вещи, сама эволюция вышивки становится понятнее и логичней. Ясно, почему узоры имеют такую форму (а только так и можно — двигаясь на клетчатом поле, заданном фактурой ткани). Видно, как с появлением фабричных окрашенных тканей и пестряди меняется цветовая гамма узоров, а исконные счетные швы постепенно заменяются на «крестик» и «тамбур» (поди, посчитай эти тонкие нити, их и разглядеть-то не всегда выходит!)

Конечно, самая тесная связь и самые близкие отношения сложились у нас с мастерами Любовью Степановной Вазюковой и Натальей Ивановной Захаровой-Кульевой. Они проделали огромную работу, ведь надо было найти особый подход к каждому, невзирая на его опыт, умения и непростой, зачастую, характер, и добиться все же результата, чтобы человек научился, сумел, не растерял веры в себя, решил двигаться дальше. И они находили для нас время и любовь — во время болезни, в неурочный час учили тому, чего нет в программе, но нам обязательно нужно, а главное — делились своим вдохновением и оптимизмом. И это было заразно: мы вышивали везде — на работе, дома, на лекциях (благо лекторы нас прощали), не боялись переделывать и пробовать вновь и вновь.

Результат у всех получился разным. В программе школы «диплома» не значилось, но многие захотели сделать итоговую работу, чтобы попробовать свои силы, применить полученные навыки, все придумать самостоятельно, но все же под чутким руководством учителя. Каждая выбрала себе задачу по силам и интересу: профессиональная швея Ольга Логинова сшила для себя чувашское платье и вышила его по всем правилам, корреспондент «Хыпара» и мама двоих детей Ольга Калитова нарядила в чувашские костюмы с узорами домашних кукол, декоратор Анна Никулина украсила вышивкой гирлянду из флажков. А салфетку, которую изготовила Нимфадора Ивановна Архипова, вполне можно выставлять в одном ряду с работами «взрослых» мастеров. Было много маленьких практичных вещей — сумок, подушек, игольниц… Все это можно будет увидеть на итоговой выставке школы, которая откроется в Музее вышивки 1 марта.

Награждая выпускниц сертификатами, министр культуры Светлана Каликова отметила, что их работы вызывают большое уважение, и цель, которую изначально ставила себе школа — тиражировать уникальность народного искусства, стала еще на шаг ближе. Однако нет предела совершенству, и многие хотели бы продолжить обучение, так что одна из задач преподавателей на ближайшее будущее — разработать программу второй ступени.

Едва отпустив за порог выпускников первого потока, школа, между тем, уже набирает второй (много заявок осталось еще с ноября, да и новые постоянно поступают). Условия те же: три месяца, 12 занятий по субботам в Музее чувашской вышивки, все материалы и инструменты предоставляются. Правда, цена вопроса несколько возросла (4800 рублей против 3300), но и уровень организации, с учетом опыта «первенцев», растет, и методика совершенствуется. Первое занятие состоится уже 26 февраля. Ну а тех, кто уже прошел этой дорогой, теперь связывает не только совместный опыт, но и дружеское тепло, готовность помочь и подставить плечо, даже и в том, что вышивки не касается.

Фото ВКонтакте ЧНМ