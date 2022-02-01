Дал позвонить — лишился телефона и денег с банковской карты

С таким другом и врагов не надо

Житель Козловского района попросил у знакомого телефон, чтобы позвонить, и пропал на несколько дней. Вместе с ним исчезли и почти 11 тысяч рублей с банковской карты, привязанной к телефону владельца.

В самый разгар квартирного ремонта к жителю города Козловки заскочил знакомый и попросил телефон сделать пару важных звонков, якобы на своем мобильнике закончились деньги. Чтобы строительный шум не мешал разговору, 25-летний парень вышел в коридор. Увлеченный работой хозяин вспомнил о телефоне только через пару часов. Приятеля к тому времени и след простыл.

«Сначала мужчина звонил с телефона соседей на свой номер и отправлял сообщения с просьбой вернуть мобильник, но знакомый их игнорировал, — рассказали в отделе МВД России по Козловскому району. — На третий день он обратился к нам с заявлением о хищении не только телефона, но и денег с банковской карты».

Как оказалось, с привязанной к телефону банковской карты совершались переводы на другой счет и оплачивались покупки в магазинах. Выписку по движению денежных средств потерпевший получил в банке (код разблокировки потерпевший сам показал знакомому перед тем, как отдать телефон).

Сотрудники полиции установили, что подозреваемый, освободившийся из мест лишения свободы в августе прошлого года, уехал к родственникам в Вурнарский район, где и был задержан оперативниками. Телефон потерпевшего он уже успел сдать в ломбард за шесть с половиной тысяч рублей. Выкупать его ему пришлось уже за десять. В отношении мужчины, не имеющего постоянного места работы, возбуждено уголовное дело.

Причиненный ущерб своему знакомому он возместил полностью. Но вот веру в людей жителю Козловки, похоже, придется восстанавливать еще долго.

Инна Суркова