60 жителей Йошкар-Олы, Чебоксар и Новочебоксарска стали победителями акции «В Новый год – без долгов!» от «ЭнергосбыТ Плюс»

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «В Новый год – без долгов!» Ценными призами будут отмечены 60 жителей Йошкар-Олы, Чебоксар и Новочебоксарска.

Напомним, традиционная акция компании стартовала в конце 2021 года. Для участия в ней физическим лицам — клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» требовалось до конца года погасить имеющуюся задолженность за тепло и ГВС (при ее наличии), а также оплатить счет за услуги теплоснабжения за декабрь. Условия конкурса выполнили почти 5 тысяч клиентов компании, среди которых путем случайного выбора и были определены призеры.

В числе победителей владельцы лицевых счетов:

0935400100, 6739300100, 8265899000, 2934600100, 5822981100, 6015797111, 9773244100, 4671515111, 2096044111, 1524424100, 2786524100, 0898524100, 5230899000, 4169400100, 5891799000, 3612000100, 8785301347, 6249400100, 7139800100, 6062854111, 8624515133, 8455844668, 3697700100, 1642144111, 5675797111, 8456697111, 8060797100, 1866781100, 8338111239, 4158044111, 7060091100, 2083797111, 5455432100, 4075897100, 4511897100, 9638597100, 2719697100, 2521159828, 6113150793, 2050681100, 0733432100, 4282008100, 2345185024, 6185697111, 8196819597, 4278952100, 6662503040, 9308008100, 7254624088, 5619208100, 5975797100, 5350997111, 3859044111, 9249681100, 1740781100, 4554497111, 9136524100, 7514108100, 6652308100, 4237901869.

О месте и времени получения подарка победители будут дополнительно оповещены компанией.

* Акция не являлась публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не являлась лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Организатор акции – филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс». Подробности акции – на сайте компании https://chuvashia.esplus.ru.